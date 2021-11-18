Karabük'te hayatını kaybeden Çad'lı öğrenci defnedildi - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3. sınıf öğrencisi İbrahim Aboud Boırdjo, Karabük'te toprağa verildi.

Çad'dan Karabük'e eğitim için gelen Boırdjo, tedavi gördüğü Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Boırdjo'nun kampüsteki camide düzenlenen cenaze törenine, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. Mücahit Coşkun, akademik, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Cenaze, namazın ardından kentteki mezarlığa defnedildi.