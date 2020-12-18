Karabük'te "Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma İşbirliği Protokolü" imzalandı - Son Dakika

KARABÜK (AA) Karabük'te, "Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırmaya İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Karabük Valiliği ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında geliştirilen protokole, Vali Fuat Gürel ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak imza attı.

Vali Gürel, yaptığı konuşmada, "Mahkemelerce verilen kararlara istinaden hükümlülerin temizlik, genel idare hizmetleri, bakım-onarım veya çevre düzenlemesi iş kolunda ücretsiz olarak kamu yararına çalışması hedefleniyor. Denetimli Serbestlik yükümlülüğü altında bulunan kişiler adliye, okul, cami gibi kamu kurum ve kuruluşlarımızda kamu yararına ücretsiz çalıştırılacak." ifadelerini kullandı.