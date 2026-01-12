Karabük\'te Kayan Otomobilin Kaza Anı Kamerada

Karabük'te yağışlı havanın etkisi ile yolda çıkarak kayan bir otomobil kaldırma çarparak korkulukları çarparak durdu. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.

Olay, Karabük - Safranbolu Karayolu 5 bin evler köprü mevkiinde medyana geldi. Havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aşırı hız sonucu yolda çıkarak önce kaldırma çıktı, ardından ise korkulukları devirerek kaldırımda askıda kaldı. Bu sırada aracını askıdan çıkaramayan sürücü vatandaşların şaşkın bakışları altında aracından inerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı. - KARABÜK