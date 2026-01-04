Karabük\'te Kaza ve Yangın

Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
F.P. (30) idaresindeki 78 ABL 603 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Soğuksu Mahallesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçtaki Ö.P. (23), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eskipazar'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Eskipazar ilçesinde yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Ortaköy köyü Taşmanlar Mahallesi'nde Dursun T'ye ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Eskipazar Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
