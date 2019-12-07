Karabük'te lise öğrencileri kermes geliriyle engelli gence akülü sandalye aldı

Karabük'te lise öğrencileri, düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle bedensel engelli bir kişiye akülü sandalye aldı.

Alparslan Gazi Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü tarafından toplum hizmeti çalışmaları kapsamında kermes düzenlendi. Çok sayıda kişinin ziyaret ettiği kermesten elde edilen gelirle, ihtiyaç sahibi bedensel engelli bir kişiye akülü sandalye hediye edildi.

Sandalye, okulda düzenlenen törenle Sevgibağı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi 9. sınıf öğrencisi Samet Celal Özçelik'e teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, törende yaptığı konuşmada, kermesten elde edilen gelirle bedensel engelli bir kişiye akülü sandalye alınmasının diğergamlık örneği olduğunu belirtti.

Bu olayın, öğrencilere vermek istedikleri değerler eğitiminin canlı bir dersi olduğunu anlatan Vargeloğlu, "Bunun için önemi çok büyüktür. Ben bu hizmete vesile olan okul müdürümüze, kulüp rehber öğretmenimize, idareci, öğretmen ve öğrencilerimiz ile velilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.