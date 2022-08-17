Lise öğrencisinin araba lastiği taktığı bisiklet ilgi görüyor - Son Dakika
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Lise öğrencisinin araba lastiği taktığı bisiklet ilgi görüyor

17.08.2022 11:24
Lise öğrencisinin araba lastiği taktığı bisiklet ilgi görüyor

Karabük'te, lise öğrencisi Yusuf Berk Göçük, kendisine ait bisikleti motosiklete çevirirken, araba lastiği ve süspansiyon takarak modifiye ettiği bisikleti de ilgi görüyor.

Karabük'te, lise öğrencisi Yusuf Berk Göçük, kendisine ait bisikleti motosiklete çevirirken, araba lastiği ve süspansiyon takarak modifiye ettiği bisikleti de ilgi görüyor.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci sınıf öğrencisi Göçük, tatil dönemlerinde babası İsmail Göçük'ün kaporta dükkanında çalışarak geçiriyor. Babasıyla birlikte çalışırken kendisine ait bisikletleri de tamir etmeye başlayan Göçük, kendisine ait bisikletin birisini motosiklete çevirdi. Bir diğer bisikletini de modifiye eden Göçük, yaptığı çalışmalarla da okulunda teşekkür belgesi aldı. İHA muhabirine açıklamada bulunan Göçük, hayalinde modifiyeli bisiklet yapmak olduğunu söyledi.

Elindeki bisikletlerle çalışmaya başladığını ifade eden Göçük, "İlk olarak araba lastiği bularak onu bisikletin arka jantına göre kestim. İki jantı yan yana koyarak araba lastiğine göre jant yaptım. Daha sonra air, kompresör, borular, düğme ve çift bobin valf aldım. Sonra bunları kendim birleştirdim. Bisikletin arkasını keserek onu oynarlı yaptım. Profilleri bisikletin şasisine göre uzattım. Oynar bilye takarak birleştirdim. Bisiklette pabuç fren tutmuyordu, disk fren taktım. Araba görünümlü olsun diye far da taktım" dedi.

İki yıl önce bisikletine motor taktığını ancak çalışmadığını anlatan Göçük, "İki yıl önce motor yapmıştım, bozuldu çalışmadı. Sonradan araştırdım mobilet parçaları oluyormuş, sonra sökerek ölçülerini aldım. Parçalarını sipariş ederek kendimiz burada yaptık. Görenler 'nasıl yaptın?' diye soruyor, çalışan için kolay. Ben bunu yaptıktan sonra okuluma götürdüm öğretmenlerime ve müdürüme gösterdim onlar da bana teşekkür belgesi verdi" diye konuştu.

26 yıldır oto kaporta ustası olarak çalışan baba İsmail Göçük de oğlunun elinin bu tür çalışmalara yatkın olduğunu söyledi.

İsmail Göçük, "Onda böyle gelişim olduğunu hissettim. Yaz tatili dönemlerinde kendi yanıma aldım, çalıştırdım. Onu biraz da serbest bıraktım. Bu şekilde bisikletler yapmaya yöneldi. Kendimde destek verdim, bu şekilde bisikletler çıkarmayı başardı. Kaynak ve montaj işlerinde biraz yardımcı oldum. Yaşı küçük olduğu için el becerisinin gelişmesi de yanımda durarak gelişmeye başladı" dedi.

(Ersin Turan - İHA)

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Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lise öğrencisinin araba lastiği taktığı bisiklet ilgi görüyor - Son Dakika

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