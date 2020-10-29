Karabük'te öğrenci yurdunda oda ışıklarıyla "29 Ekim" yazıldı - Son Dakika

Karabük'te öğrenci yurdunda oda ışıklarıyla "29 Ekim" yazıldı
29.10.2020 00:31
Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Karabük Asiye Hatun Yurdu'nda, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla oda ışıklarıyla "29 Ekim" yazısı oluşturuldu.
Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Karabük Asiye Hatun Yurdu'nda, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla oda ışıklarıyla "29 Ekim" yazısı oluşturuldu.
Karabük Üniversitesi kampüsü içinde bulunan ve 3 bloktan oluşan yurtta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ışıklı etkinlik yapıldı.
Yurt bloklarındaki bazı odaların ışıkları yakılarak "29 Ekim" yazısı oluşturuldu. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikle Cumhuriyet Bayramı kutlandı.
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