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Karabük'te okuma-yazma kursiyerlerine hediye

1 saat önce

Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan okuma-yazma kurslarına katılan kursiyerlere kitap hediye etti.

Karabük'te okuma-yazma kursiyerlerine hediye, System.String[]

Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan okuma-yazma kurslarına katılan kursiyerlere kitap hediye etti.


Karabük Belediyesi sosyal yaşam merkezlerinde başlatılan okuma-yazma kurslarına katılan kursiyerleri ziyaret eden Başkan Yardımcısı Berker, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin okuma-yazma kursları üzerinde hassasiyetle durduğunu söyledi.


Berker, "Okuma-yazma kurslarına 1 kişi dahi başvurmuş olsa sınıf açıyoruz. Kursiyerlerimizin çok istekli ve heyecanlı olduklarını gördük. Çeşitli sebepler ile okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımıza sosyal yaşam merkezlerimizde kurslarımız özverili bir şekilde devam ediyor. Verilen kurslarda gördüğümüz tablo bizi çok mutlu ediyor" dedi. - KARABÜK

Rafet Vergili, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:49 Kaynak: İHA
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