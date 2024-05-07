CHP, 26 Mayıs'ta ''Büyük emekli mitingi'' düzenleyecek - Son Dakika
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Politika

CHP, 26 Mayıs'ta ''Büyük emekli mitingi'' düzenleyecek

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Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, emeklilerin sesini duyurmak adına büyük bir miting düzenleyeceklerini açıklamıştı. Özel, mitingin 26 Mayıs'ta düzenleneceğini açıkladı.

07.05.2024 14:31  Güncelleme: 15:05
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilmiş ve Erdoğan, "2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Yerel seçimde AK Parti'nin oylarının düşmesi de "Emeklilerin tepkisi" olarak yorumlandı.

"EMEKLİNİN SESİNİ DUYURMAK İÇİN ÜSTÜME DÜŞENİ YAPACAĞIM"

CHP lideri Özgür Özel, 22 Nisan'da katıldığı bir televizyon programında, "Çok yakında büyük emekli mitingi yapacağız. Bizim mitinglerimiz barışçıl, ses duyurmaya yönelik mitingler olacak. Emeklinin sesini duyurmak için üstüme ne düşüyorsa onu yapacağım." sözleriyle miting çağrısı yapmıştı.

BÜYÜK EMEKLİ MİTİNGİ İÇİN TARİH 26 NİSAN

Özel, partisinin grup toplantısında, "CHP olarak bütün emeklileri ve destekleyenleri 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da Büyük Emekli Mitingi'ne davet ediyorum" ifadelerini kullanarak tarih verdi.

EMEKLİ MAAŞLARI BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMEDE MASADAYDI

Özel, Devlet Bahçeli ile TBMM'de gerçekleştirdiği görüşmeden detay vererek, "Emeklilere verilen 10 bin TL maaşın yeterli olmadığını, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmamasının sıkıntı yaratacağını konuştuk." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, 26 Mayıs'ta ''Büyük emekli mitingi'' düzenleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selim Kayisi: Abuzer kadayıf emekli değil sanırım. o gitmesin. 0 0 Yanıtla

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