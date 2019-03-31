Son Dakika Haberleri: Karabük'te Oy Verme İşlemi Sona Erdi

Karabük'te Oy Verme İşlemi Sona Erdi

29 dakika önce

Karabük'te sabah saatlerinde başlayan yerel seçimler için oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi.

Karabük'te Oy Verme İşlemi Sona Erdi, System.String[]
Karabük'te sabah saatlerinde başlayan yerel seçimler için oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi.

Karabük merkez dahil ilçe ve köylerde 734 sandıkta 177 bin 920 seçmen tarafından kullanılan oyların sayımları başladı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:13 Kaynak: İHA

Sabah, Karabük, Güncel
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