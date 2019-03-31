Karabük'te Oy Verme İşlemi Sona Erdi
29 dakika önce
Karabük'te sabah saatlerinde başlayan yerel seçimler için oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi.
Karabük
'te sabah saatlerinde başlayan yerel seçimler için oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi.
Karabük merkez dahil ilçe ve köylerde 734 sandıkta 177 bin 920 seçmen tarafından kullanılan oyların sayımları başladı. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:13 Kaynak: İHA
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