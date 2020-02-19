Karabük'te "Sebatın Hayati Dönemi: Gençlik" semineri düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te 'Sebatın Hayati Dönemi: Gençlik' semineri düzenlendi - Son Dakika

Karabük'te "Sebatın Hayati Dönemi: Gençlik" semineri düzenlendi

7 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Proaktif ve Sağlıklı Düşünce Topluluğu tarafından sebatın gençlik dönemindeki önemini anlatmak amacıyla "Sebatın Hayati Dönemi: Gençlik" adlı seminer düzenlendi.

Karabük'te

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Proaktif ve Sağlıklı Düşünce Topluluğu tarafından sebatın gençlik dönemindeki önemini anlatmak amacıyla "Sebatın Hayati Dönemi: Gençlik" adlı seminer düzenlendi.


KBÜ Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleşen seminerde konuşan yazar Serpil Özcan, "Gençlik ile sebatı örtüştürüyorum. Çünkü bu dönemde atılan her isabetli adım, yapılan her kararlı davranış, gösterilen her azim sonraki hayatımıza yön verir." dedi.

Gençliğin sunulmuş bir imkan olduğunu ifade eden Özcan, "Sunulan bu imkanı iyi değerlendirirsek, zamanın özelliklerine mahsus dinamikleri doğru kullanmayı başarırsak hayat o derece mutlu ve başarılı geçiyor." diye konuştu.

"İnsan, cesaret ve merakını kaybettiği zaman yaşlanır"

Gençliğin sonunun merak ve cesaretin yokluğuna bağlı olduğunu belirten Özcan, "Merak bir insanı genç ve dik tutan şeydir. Merakı kaybetmek ise gençliği bitiren en önemli nedenlerdendir. Cesaret de diğer önemli unsurdur. Risk alma yeteneğinizi kaybettiğinizde hayatınızda hiçbir değişikliğe yer bulamazsınız." ifadelerini kullandı.


Gençlere, "Geleceğe ilim ve amel sahibi olarak yatırım yapabilirsiniz." diyerek öğüt veren Özcan, konuşmasını şöyle tamamladı:

" Geleceğe yatırım yapmanın diğer yolu da canlılara hürmet gösteren, sevgi dolu, dürüst, edepli evlat yetiştirmektir."

Seminer esnasında katılımcılara yönelik bilgi yarışması da düzenlendi. Yarışmada derece elde eden üç öğrenciye Serpil Özcan'ın imzalı kitabı hediye edildi.

Hamit Çepni, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:54 Kaynak: AA
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