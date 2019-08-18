Son Dakika Haberleri: Karabük'te trafik kazaları: 9 yaralı
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Karabük'te trafik kazaları: 9 yaralı

1 saat önce

Karabük'te meydana gelen 3 trafik kazasında 2'si çocuk, 9 kişi yaralandı.

Karabük'te trafik kazaları: 9 yaralı, System.String[]
Karabük'te meydana gelen 3 trafik kazasında 2'si çocuk, 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, C.A. (52) idaresindeki 53 AU 907 plakalı otomobil, Gerede'den Karabük istikametine seyir halindeyken Eskipazar ilçesi Mermer mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü C.A. ile araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Otomobil duvara çarptı
Çerkeş istikametinden Gerede yönüne giden T.D. yönetimindeki 34 GR 4261 plakalı otomobil de Eskipazar ilçesine bağlı İsmetpaşa mevkisinde kontrolden çıkarak duvara çarptı.
Otomobilde bulunan 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.
Otomobil devrildi
Kastamonu yönünden Karabük istikametine giden İ.Ö. (54) idaresindeki 37 AS 301 plakalı otomobil, Safranbolu ilçesine bağlı Konarı mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:50 Kaynak: AA
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