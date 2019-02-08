Karabük'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
1 saat önce
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Karabük
'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yunus K. (38) idaresindeki 81 BZ 855 plakalı otomobili ile Gerede
istikametinden Karabük istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ bankette bulunan kavşak levhasına vurarak kaza yaptı. Kazada sürücü Yunus K., araçta bulunan yolcular Meryem
K., Ahmet K. ve İlyas K. yaralandı. Kazada 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:53 Kaynak: İHA
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