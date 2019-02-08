Son Dakika Haberleri: Karabük'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Karabük'te Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunus K. (38) idaresindeki 81 BZ 855 plakalı otomobili ile Gerede istikametinden Karabük istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ bankette bulunan kavşak levhasına vurarak kaza yaptı. Kazada sürücü Yunus K., araçta bulunan yolcular Meryem K., Ahmet K. ve İlyas K. yaralandı. Kazada 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:53 Kaynak: İHA

Gerede, Karabük, 3. Sayfa
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