Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, 1 Tutuklama

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi hakkında işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce "Uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine" yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 6 şahıs hakkında işlem yapılırken, 1 kişi tutuklandı, 1 kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonlarda, 1.34 gram bonzai ve 0.50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 30 adet plastik ilaç kutusu içerisinde toplamda bin 638 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu suçlarından aranması bulunan firari 1 şahıs yakalandı. - KARABÜK