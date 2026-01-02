Karabük'ün Bulak köyünde 80 yaşındaki bir kadın, evinin arka bahçesinde donmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Karabük merkeze bağlı Bulak köyünde meydana geldi. Zehra Bölüm (80) isimli kadını evinin arka kısmında hareketsiz halde gören yakınları durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.
İlk incelemelerde Zehra Bölüm'ün donarak hayatını kaybettiği değerlendirildi. Kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
Zehra Bölüm'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3-sayfa › Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.