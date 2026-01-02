Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu

Haberin Videosunu İzleyin
Karabük\'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu
02.01.2026 16:30  Güncelleme: 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Karabük\'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu
Haber Videosu

Karabük'ün Bulak köyünde etkili olan soğuk hava can aldı. 80 yaşındaki Zehra Bölüm, evinin arka bahçesinde donmuş halde ölü bulundu. Yaşlı kadının donarak hayatını kaybettiği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'ün Bulak köyünde 80 yaşındaki bir kadın, evinin arka bahçesinde donmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKA BAHÇEDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, Karabük merkeze bağlı Bulak köyünde meydana geldi. Zehra Bölüm (80) isimli kadını evinin arka kısmında hareketsiz halde gören yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

İLK DEĞERLENDİRME: DONARAK ÖLÜM

İlk incelemelerde Zehra Bölüm'ün donarak hayatını kaybettiği değerlendirildi. Kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Zehra Bölüm'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Karabük, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu - Son Dakika

İsviçre’deki bar faciasından yeni görüntüler İsviçre'deki bar faciasından yeni görüntüler
2 aylık bebeğin ölümü: Anne, baba, anneanne ve dede tutuklandı 2 aylık bebeğin ölümü: Anne, baba, anneanne ve dede tutuklandı
Bursa’da Uludağ eteklerinde bulunan mahallede 2 katlı bir evde çıkan yangın, yanında bulunan 2 metruk binaya sıçradı. Dar sokaklar nedeniyle müdahale etmekte zorlanan ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Bursa'da Uludağ eteklerinde bulunan mahallede 2 katlı bir evde çıkan yangın, yanında bulunan 2 metruk binaya sıçradı. Dar sokaklar nedeniyle müdahale etmekte zorlanan ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
2026 yılı resmi tatil günleri netleşti 2026 yılı resmi tatil günleri netleşti
Bolu ve Bartın’da buzlanma alarmı: Motosikletlere yasak Bolu ve Bartın'da buzlanma alarmı: Motosikletlere yasak
İstanbul’un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası
Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
Yüksekova’da yoğun kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü Yüksekova'da yoğun kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü
Bursa’da korku dolu anlar: Otomobil dereye uçtu Bursa'da korku dolu anlar: Otomobil dereye uçtu

18:15
Meksika’da devlet başkanı depreme basın toplantısında yakalandı
Meksika'da devlet başkanı depreme basın toplantısında yakalandı
17:40
Gaziantep’te aynı aileden 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Gaziantep'te aynı aileden 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
17:04
Fenerbahçe’ye yılın ilk müjdesi Talisca’dan: Anında kabul etti
Fenerbahçe'ye yılın ilk müjdesi Talisca'dan: Anında kabul etti
16:25
Usta spiker Gülgûn Feyman da topa girdi: Bunlar benim meslektaşım değil
Usta spiker Gülgûn Feyman da topa girdi: Bunlar benim meslektaşım değil
16:23
İran’dan “Ateş etmeye hazırız“ diyen ABD’ye rest: Üslerini vururuz
İran'dan "Ateş etmeye hazırız" diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz
16:23
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı
16:19
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı
16:12
Osimhen dünya devine önerildi Bir saniye düşünmeden yanıtladılar
Osimhen dünya devine önerildi! Bir saniye düşünmeden yanıtladılar
14:23
Türkiye piyasasını sarsan karar Efsane model artık satılmayacak
Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak
13:53
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2026 18:40:07. #7.11#
SON DAKİKA: Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.