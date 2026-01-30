Karabük'te 'Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimi yapıldı - Son Dakika
Karabük'te 'Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimi yapıldı

30.01.2026 17:19
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Karabük'te yapılacak olan bin 600 konutun hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekimi yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında Karabük'te 100'üncü Yıl Kültür Merkezi binasında kura çekimi yapıldı. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Karabük Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin, Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile vatandaşlar katıldı.

'KONUT EDİNME HAKKI BİR İNSANLIK HAKKIDIR'

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, "Bugün burada konut edinim hakkından yola çıkarak sizleri konut sahibi yaptırmaya çalışıyoruz. Bu aslında uluslararası platformlarda, konut edinme hakkı bir insanlık hakkıdır. Bu konut edinimi konusunda erişilebilir konut edinmeyi, ucuz konut edinmeyi hedef olarak dünya ortaya koyar. Tabi bunu dünyada pek başarabilen ülke yok. Hatta başlayabilen bir ülke yok. En son New York belediye başkanı ki o da bize daha inanç açısından yakın bir kişi. Dolayısıyla o da New York'taki mesela sosyal konut ihtiyacını toplu konut yapmak suretiyle karşılama yolunda bir çalışması var. Daha henüz başlayacak. Ama 23 yıldır ki daha öncesi var. İstanbul'daki belediye başkanlığı döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız bu konunun önemine, dünya platformlarında diğer teşkilatların bu önemi anlamadan önce bu konunun önemine binaen vatandaşıyla dertlenen, derdini dert edinen bir Cumhurbaşkanımız var. O gün toplu konut konusunda ilk adımları attı. 2003 yılında da TOKİ'yi yeniden yapılandırarak hem idari hem mali yapısını güçlendirerek Türkiye genelinde 1 milyon 750 bin konut yapımına vesile oldu. Hedef olarak da evi olmayan tek bir vatandaşım kalmayana dek sürdüreceğiz diyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Karabük, Güncel, Toki, Son Dakika

