Karabük'te zincirleme trafik kazası - Son Dakika

Karabük'te zincirleme trafik kazası

21.10.2020 14:13
Karabük'te zincirleme trafik kazası, System.String[]

Karabük'te meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Eskipazar ilçesi istikametine giden sürücü adayı E.G.'nin kullandığı, bir sürücü kursuna ait 78 DD 740 plakalı otomobile, Kemal Oyman mevkisinde İ.K. idaresindeki 78 AAF 297 plakalı kamyon, kamyona arkasında ilerleyen T.S. yönetimindeki 14 GM 670 plakalı tır, tıra S.D'nin sevk ve idaresindeki 78 SH 972 plakalı otomobil ve bu otomobile de A.D'nin sürücülüğünü yaptığı 78 AL 569 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan sürücü İ.K, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Eskipazar, Otomobil, Karabük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te zincirleme trafik kazası - Son Dakika

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