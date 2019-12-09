Karabük'teki balık ölümleri

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Gerede ilçesinden gelen ve Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Belen köyü yakınlarından geçen çayda zaman zaman yaşanan balık ölümlerine ilişkin, "İlk ihbarı aldıktan sonra incelemeler yapıldı. Numuneler alındı. Numunelerin sonuçları bekleniyor." dedi.

Vali Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre konusuna büyük önem verdiklerini belirterek, "Maalesef zaman zaman çevreyi kirleten faktörlerin, kişi ya da kuruluşların olduğunu görüyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Çevre konusunda hiç kimseye en küçük tavizimiz yok, olmayacak." diye konuştu.

Karabük'teki balık ölümleriyle ilgili ilk ihbarı aldıktan sonra incelemelerin yapıldığını aktaran Ümit, "Numuneler alındı. Numunelerin sonuçları bekleniyor. Tüm işler Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile koordineli yapılıyor. Bazı sorunları tespit ettik. Bu konuyu başından beri takip ediyorum. Bu konuda hiç kimseye taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Ümit, çevre konusunda herkesin bilinçli olması ve sorumluluk alması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Haberi alır almaz çalışma başlattık"

Karabük Valisi Fuat Gürel de Bolu'nun Gerede ilçesinden gelen ve Eskipazar ilçesinin Belen köyü yakınlarından geçen çayda, zaman zaman balık ölümlerine rastlandığını söyledi.

Balık ölümlerini haber alır almaz yetkililerle olay yerine giderek çalışma başlattıklarını anımsatan Gürel, "Karabük sınırlarımızda balık ölümlerine neden olacak atık bırakacak işletme yok. Ancak suyun oksijen oranının çok düştüğü tespit edildi." diye konuştu.

Gürel, oksijen oranının düşük olmasının yanı sıra diğer sebepleri de belirlemek için çalışmayı genişlettiklerini anlatarak, "Bolu Valimizi aradım, ekibini hemen harekete geçirdi. Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri o bölgeyi taradı. Bundan sonra balık ölümlerine ilişkin takiplerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Karabük Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri, 22 Kasım'da Eskipazar ilçesinde yaklaşık bir aydır zaman zaman görülen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatmıştı.