Karabük'ten Belediyelere Teşekkür
Karabük'ten Belediyelere Teşekkür

07.01.2026 11:18
Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, karla mücadelede destek veren Darıca ve Altındağ belediyelerine teşekkür etti.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, karla mücadele kapsamında araç desteği sağlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'ye teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte son yılların en yoğun kar yağışının etkili olduğu günlerde ilk andan itibaren sahada yürütülen çalışmalarla ulaşımın ve günlük yaşamın aksamaması için yoğun mücadele sergilendiği belirtildi.

Ekiplerin zorlu hava koşullarına rağmen ana arterlerden mahalle yollarına kadar kentte kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Karla mücadele sürecinde Karabük Belediyesine, Altındağ Belediyesi ve Darıca Belediyesi tarafından kar küreme ve tuzlama araçlarıyla destek sağlandı. Belediyeler arası bu işbirliği, çalışmaların daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesine önemli katkı sundu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşleri aktarılan Belediye Başkanı Çetinkaya, kendilerine destek veren belediyelere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Yoğun kar yağışının etkili olduğu bu süreçte Karabük Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahadaydık. Bu süreçte araç desteği sağlayarak yanımızda olan Darıca Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık'a ve Altındağ Belediye Başkanımız Sayın Veysel Tiryaki'ye gönülden teşekkür ediyorum. Yerel yönetimler arasındaki bu dayanışma, kardeşlik ruhunun ve güçlü iş birliğinin en güzel örneklerinden biridir."

Çetinkaya, karla mücadele çalışmalarında emeği geçen tüm belediye personeline de teşekkür ederek, olumsuz hava koşullarına karşı tüm imkanlarla sahada olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Altındağ, Karabük, Güncel

