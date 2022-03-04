Karabük'ün 2 ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
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Karabük'ün 2 ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

04.03.2022 10:33
Karabük'ün 2 ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Karabük'ün Eflani ve Ovacık ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

Karabük'ün Eflani ve Ovacık ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

Eflani Kaymakamlığının açıklamasında, yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçede etkili kar sebebiyle Spor Lisesi hariç bütün okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamalarda, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı ifade edildi.

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Karabük, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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