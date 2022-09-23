Köyceğiz köyü muhtarı Sıtkı Tepealtı ve selden etkilenen çiftçiler, Kaymakam Korkusuz ile hibe desteğinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programla sel sonucu zarar gören 16 çiftçiye 9 bin 590 metrekare sera örtü naylonlarını teslim etti.

Kaynak: AA

Eskipazar, Hisarcık, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te selden etkilenen üreticilere sera malzemeleri hibe edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.