Karabük ve Bartın'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
KARABÜK/ Kar yağışı nedeniyle Karabük merkez ve Yenice ilçesi ile Bartın'ın Ulus ilçesinde bugün eğitime ara verildi.
KARABÜK/ Kar
yağışı nedeniyle Karabük
merkez ve Yenice
ilçesi ile Bartın
'ın Ulus
ilçesinde bugün eğitime ara verildi.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, ilin bazı kesimlerinde dün başlayan ve aralıklara devam eden yağışın hayatı olumsuz etkilediği anlatıldı.
Yoğun kar yağışı dolayısıyla kent merkezinde ve Yenice ilçesinde okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Daha önce Eskipazar
, Safranbolu
, Ovacık
ve Eflani
ilçelerindeki okullarda eğitime bugün ara verilmişti.
Bartın
Bartın'ın Ulus ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü ilçemizdeki tüm okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:22 Kaynak: AA
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