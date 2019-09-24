Son Dakika Haberleri: Karabükspor'a Safranbolu Kent Ormanı'nda moral yemeği
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Karabükspor'a Safranbolu Kent Ormanı'nda moral yemeği

1 saat önce

TFF 2.Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor yarın Gümüşhanespor ile evinde oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçı öncesi moral yemeğine katıldı.

Karabükspor'a Safranbolu Kent Ormanı'nda moral yemeği, System.String[]

TFF 2.Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor yarın Gümüşhanespor ile evinde oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçı öncesi moral yemeğine katıldı.


Safranbolu Kent Ormanı işletmecisi ve Kardemir Karabükspor Basın Sözcüsü Kerem Demir ikramı üzerine düzenlenen moral yemeğine profesyonel futbol şube sorumlusu Atilla Burgaz, salon sporları sorumlusu Recep Özdemir, kulüp genel sekreteri Murat Arslan, kulüp genel müdürü Sabir B. Karaozan, teknik heyet, futbolcular ve A takım personeli katıldı.


Oyuncular yemek sonrası Safranbolu Kent Ormanı'nda yürüyüş yaptı. - KARABÜK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Gümüşhanespor, Safranbolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:11 Kaynak: İHA
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