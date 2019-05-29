Son Dakika Haberleri: Karaburun'da ramazan hayrı
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Karaburun'da ramazan hayrı

1 saat önce

İzmir'in Karaburun ilçesinde bir işletmeci, ramazan ayı nedeniyle pide hayrı yaptı.

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İzmir'in Karaburun ilçesinde bir işletmeci, ramazan ayı nedeniyle pide hayrı yaptı.
Tayfun Koçtaş (33), Merkez Mahalle Cumhuriyet Meydanı'ndaki marketinde ücretsiz ramazan pidesi dağıttı.
İlçede çarşamba günleri halk pazarı kurulduğunu, bu nedenle farklı mahallelerden de ilçe merkezine gelenlerin olduğunu kaydeden Koçtaş, "Şehitlerimiz ve ölmüşlerimizin ruhuna pide dağıttım. Şu ana kadar bin 650 pide dağıttım. Vatandaşlarımız bu vatan için şehit olanlara ve ölmüşlerimize dua etsin yeterlidir." diye konuştu.
Pideden alan Emel Yılmaz da bu tür hayırların herkese örnek olması gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:22 Kaynak: AA
Cumhuriyet Meydanı, İzmir, Karaburun, Güncel
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