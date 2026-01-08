Karaca Trafik Kazasında Yaralandı

Karabük'te aracın çarpması sonucu yaralanan karaca, tedavi altına alındı.
Karabük-Ovacık kara yolunda karaca araç çarpması sonucu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Karaca, ekiplerce alınarak Karabük Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.
Karacanın kaval kemiğindeki açık parçalı kırık, ortopedi operasyonuyla vida plak sistemi uygulanarak stabil hale getirildi.
Ameliyat edilen ve gözetim altında tutulan karacanın tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.
