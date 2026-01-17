Karacabey\'de Yangın: Yatalak Adam ve Kedisi Hayatını Kaybetti

BURSA'NIN Karacabey ilçesinde 4 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında, yatalak olduğu öne sürülen Mehmet Çolak (52), evindeki kedisiyle birlikte hayatını kaybetti.

Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi 192'nci Sokak'ta 4 katlı binanın 1'inci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyeciler ise alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından kontrol altına alınıp, söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, yatalak olduğu öğrenilen Mehmet Çolak'ı yatağında ölü buldu. Evindeki kedisi de ölen Çolak'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Karacabey Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.