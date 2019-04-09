Son Dakika Haberleri: Karacabey MTAL’den ‘uluslararası’ adım

Karacabey MTAL’den ‘uluslararası’ adım

37 dakika önce

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın girişimleriyle hayata geçen ve okul-sanayi iş birliğinde Türkiye'ye örnek olan Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, verilen yoğun desteklerin ardından başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Karacabey MTAL’den ‘uluslararası’ adım, System.String[]
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın girişimleriyle hayata geçen ve okul-sanayi iş birliğinde Türkiye'ye örnek olan Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, verilen yoğun desteklerin ardından başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:14 

Ali Özkan, Karacabey, Ekonomi
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