Karacabey MTAL’den ‘uluslararası’ adım
37 dakika önce
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın girişimleriyle hayata geçen ve okul-sanayi iş birliğinde Türkiye'ye örnek olan Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, verilen yoğun desteklerin ardından başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Karacabey
Belediye Başkanı Ali Özkan
'ın girişimleriyle hayata geçen ve okul-sanayi iş birliğinde Türkiye
'ye örnek olan Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
, verilen yoğun desteklerin ardından başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:14
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