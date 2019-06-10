Son Dakika Haberleri: Karacasu'da sağnak yağış ve dolu etkili oldu
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Karacasu'da sağnak yağış ve dolu etkili oldu

5 saat önce

Günlerdir sıcak havanın etkili olduğu Aydın'da bugün aniden bastıran sağnak yağış bazı bölgelerde tarım alanlarında zarara neden oldu.

Karacasu'da sağnak yağış ve dolu etkili oldu, System.String[]
Günlerdir sıcak havanın etkili olduğu Aydın'da bugün aniden bastıran sağnak yağış bazı bölgelerde tarım alanlarında zarara neden oldu. Özellikle Karacasu ilçesinde yağışla birlikte aniden bastıran dolu nedeniyle bazı tarım alanları zarar gördü.

Karacasu ilçe merkezi ile kırsal Nargedik, Yolaltı, Yolüstü, Bilgeç, ve Yaykin Mahallerinde etkili olan yağışlar zaman zaman dolu olarak düştü. Dolu yağan tarım alanlarında maddi hasar yaşandığı belirtilirken Karacasu Ziraat Odasi Başkanı İsa Sevinç, önümüzdeki günlerde de yağış beklendiğini belirtti. Çiftçi meslektaşlarına seslenen Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç, tarım sigortasının öneminden söz ederek "Değerli çiftçi meslektaşlarım. Bu gün Yaykın grup köylerimiz dolu afetini maruz kalmıştır. Çiftçilerimizin ürünlerini Tarsim sigortası ile sigortalatmaları menfaatlerine olacaktır" diyerek yağışlardan zarar gören çiftçilere 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:31 Kaynak: İHA
Yolüstü, Aydın, Karacasu, Güncel
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