Karaçi\'de Alışveriş Merkezinde Yangın

KARAÇİ, 18 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de bir alışveriş merkezinde cumartesi akşamı çıkan yangında en az 6 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi yaralandı.
Güney Sind Eyaleti Sözcüsü Sadia Javed pazar günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, yangının MA Jinnah Yolu üzerinde bulunan ve 1.200'den fazla mağazaya ev sahipliği yapan çok katlı Gul Plaza alışveriş merkezinde çıktığını belirtti.
