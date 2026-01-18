Karaçi'de Alışveriş Merkezinde Yangın: 6 Ölü

İSLAMABAD, 18 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de bir alışveriş merkezinde cumartesi gecesi çıkan yangında en az 6 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi yaralandı.

Güney Sind Eyaleti Sözcüsü Sadia Javed pazar günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, yangının MA Jinnah Yolu üzerinde bulunan ve 1.200'den fazla mağazaya ev sahipliği yapan çok katlı Gul Plaza alışveriş merkezinde çıktığını belirtti.

Sözcü, itfaiye ekiplerinin alışveriş merkezinin birkaç katına yayılan üçüncü derece yangını kontrol altına almak için aralıksız çalıştığını ifade etti.

Kurtarma kuruluşu Rescue 1122'den yetkili Hassaanul Haseeb Khan, pazar sabahı erken saatlerde yangının yaklaşık yüzde 40'ının kontrol altına alındığını söyledi.

Khan, "Mağazaların çoğunda tabak takımı, giysi, elektrikli ev aletleri, kozmetik ve parfüm gibi yangını şiddetlendiren ürünler bulunuyor" diyerek alışveriş merkezinin bir bölümünün çöktüğünü ve bir kurtarma görevlisinin de altında kaldığını belirtti.

Yetkili ayrıca birden fazla kişinin binada mahsur kaldığını ve onları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Polis yetkilileri ise yangının, binanın zemin katındaki dükkanlarda kısa devre nedeniyle başladığını ve daha sonra alışveriş merkezinin diğer bölümlerine yayıldığını bildirdi.