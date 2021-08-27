Karaçi'de bir fabrikada çıkan yangında 11 işçi öldü - Son Dakika

Yerel basındaki haberlere göre, Karaçi'nin Korangi ilçesinde bulunan kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Pakistan 'ın Karaçi şehrinde bir kimya fabrikasında çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 11 işçi hayatını kaybetti.

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