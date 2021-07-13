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Karaciğer yağlanması siroz ve kansere yol açabilir - Son Dakika

Karaciğer yağlanması siroz ve kansere yol açabilir

13.07.2021 09:38
Karaciğer yağlanması siroz ve kansere yol açabilir, System.String[]

Türkiye'de her 100 kişiden 30'unda karaciğer yağlanması olduğuna ve buna bağlı siroz görülme sıklığının arttığına dikkati çeken Prof. Dr. Onur Yaprak, "Basit bir yağlanma ile başlayan hasar yıllar içinde siroz ve hatta kansere kadar giden ölümcül sorunlara yol açabilir.

Türkiye'de her 100 kişiden 30'unda karaciğer yağlanması olduğuna ve buna bağlı siroz görülme sıklığının arttığına dikkati çeken Prof. Dr. Onur Yaprak, "Basit bir yağlanma ile başlayan hasar yıllar içinde siroz ve hatta kansere kadar giden ölümcül sorunlara yol açabilir. Diyabet, obezite ve kolesterol karaciğerde yağlanma oranını artırıyor. 10 yıl sonra maalesef 300 ila 400 bin insanımızda siroz gelişebilir" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümünden Prof. Dr. Onur Yaprak, karaciğer yağlanmasına bağlı olarak siroz görülme sıklığına dikkati çekerek önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Yaprak, karaciğer yağlanmasının alkole bağlı olan ve olmayan olarak ikiye ayrıldığını belirterek "Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması demek için karaciğerde en az yüzde 5 oranında yağlanma olması, yağlanmaya yol açacak ilaçların ve diğer kronik karaciğer hastalıklarının dışlanması gereklidir. Karaciğer yağlanması basit yağlanma diye nitelendirdiğimiz durumdan karaciğerde hücre harabiyetine ve iltihaba yol açmış NASH diye isimlendirilen hastalığa kadar geniş bir spektrumu içerir" diye konuştu.

HER 100 KİŞİDEN 30'UNDA GÖRÜLÜYOR

Karaciğer yağlanması olan kişilerin yüzde 20'sinde NASH geliştiğine değinen Yaprak, şöyle devam etti:

"Karaciğer yağlanmasının sıklığı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte ülkemizde her 100 kişiden 30'unda karaciğer yağlanması mevcuttur. Daha ciddi bir durum olan iltihaplı karaciğer yağlanması yani NASH hastalığı ise toplumda her 20 kişiden birinde görülüyor. NASH hastalarının yüzde 25'inde karaciğerde sertleşme gelişirken yüzde 10 kadarında ise olay yıllar içinde siroza ilerler. Siroz gelişen hastaların ise yüzde 7'sinde karaciğer kanseri gelişir. Yani basit bir yağlanma ile başlayan hasar yıllar içinde siroz ve hatta kansere kadar giden ölümcül sorunlara yol açabilir. Bu rakamlar ülkemiz nüfusuna uyarlandığında 10 yıl sonra maalesef 300 ila 400 bin insanımızda siroz gelişmiş olacak."

OBEZİTE, DİYABET VE KOLESTEROL RİSKİ ARTIRIYOR

Yaprak, yağlanmaya bağlı sirozun görülme sıklığının artışını da değerlendiren Yaprak, "Diyabet, obezite, kolesterol yüksekliği gibi sorunları olan kişilerde karaciğerde yağlanma görülme oranı yüzde 40 ila 80 civarındadır. Diyabeti olanların 1/3 ila 2/3'ünün karaciğeri yağlıdır. Obezitede aynı şekilde dünyada gittikçe artan bir sorundur. Vücut kitle indeksi 35'in üzerindeki bireylerin yüzde 90'ında karaciğer yağlanması mevcuttur. Bu sorunların toplumda artması yağlı karaciğer hastalığında paralel olarak artışa yol açar. ABD'de yapılan modelleme çalışmasında, 2035 yılına kadar diyabet hastası sayısında yüzde 55'lik bir artış olacağı, şişman nüfus oranının yüzde 50'ye ulaşacağı ve tüm bunlar karşılığında 2030 yılında karaciğer yağlanmasına bağlı siroz hasta sayısında yüzde 168, karaciğer kanseri gelişmiş hasta sayısında ise yüzde 137 oranında artış olacağı tahmin edilmektedir." Diye konuştu.


Karaciğer yağlanması siroz ve kansere yol açabilir

Üniversite, Obezite, Türkiye, Siroz, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Karaciğer yağlanması siroz ve kansere yol açabilir - Son Dakika


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