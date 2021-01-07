Karaçomak Barajı'nda sular çekilince valilik ve belediye tasarrufu uyarısı yaptı - Son Dakika

Karaçomak Barajı'nda sular çekilince valilik ve belediye tasarrufu uyarısı yaptı

07.01.2021 16:15
Karaçomak Barajı'nda sular çekilince valilik ve belediye tasarrufu uyarısı yaptı, System.String[]

Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Kastamonu'da, şehre içme suyu ve sulama suyu sağlayan Karaçomak Barajında suların kritik seviyeye düşmesi nedeniyle valilik ve belediye, vatandaşları su tasarrufu yapmaları için uyardı.

Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Kastamonu'da, şehre içme suyu ve sulama suyu sağlayan Karaçomak Barajında suların kritik seviyeye düşmesi nedeniyle valilik ve belediye, vatandaşları su tasarrufu yapmaları için uyardı.

Kastamonu'nun içme suyu ihtiyacının karşılanması için yapılan Karaçomak Barajı'nda, şu sıralarda su sıkıntısı ile mücadele ediliyor. Tarihinin en düşük su seviyesini yaşayan ve yıllık 23 milyon metreküp suya ihtiyacı olan Karaçomak Barajı'nın son hali kentte su sıkıntısının yaşanabileceği kaygısını hissettirmeye başladı. 47 yıllık barajın dolması için kar yağışının beklendiği kentte valilik ve belediye, vatandaşları su tasarrufu yapmaya davet etti.

Valilik ve belediyeden su tasarrufu çağrısı

Karaçomak Barajı'nın yanı sıra Devrekani'de Kınık Barajı ile Beyler Barajı, Daday'da Taşçılar Göleti ve Bezirgan Barajı ile Taşköprü'de Germeçtepe Barajlarında da su seviyesinin büyük oranda düştüğü, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarla vatandaşların su tasarrufu yapmaları uyarısında bulunuldu. Kastamonu Valiliği, yayınladığı genelgede tüm kamu kurum ve kuruluşlarında su tasarrufunu sağlamak amacıyla 4 ay içinde hizmet binalarında, yemekhane, okul, yurt, pansiyonlar ve benzeri eklentileri dahil tüm ünitelerinde uygun olan musluklar için su tasarruf başlığı takılacağı vurgulandı. Kamu kurumu yöneticilerinin, kurumlarının bahçelerindeki çim, ağaç sulama sistemleri, araç yıkama üniteleri gibi birimlerde su tüketimini azaltmak için azami tasarrufa riayet edeceği ve gerekli tedbirleri alacakları belirtilen genelgede, temiz su kaynaklarında kirlilik oluşturan unsurlar için belediye, DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve kolluk güçlerinden müşterek ekip oluşturulacağı, kirlilik oluşturan kaynaklara yönelik gerekli yaptırımların uygulanacağının altı çizildi.

"Su tasarrufu yapalım, boşu suyumuz akıtmayalım"

Pandemi döneminde insanların evlerinde olduğu saatlerde su kullanımının arttığına dikkat çeken Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Özellikle herkesin evlerinde olduğu pandemi döneminde hafta sonu Cuma gecesinden Pazartesi sabahına kadar devam eden süreçte su kullanımımız çok artıyor. Herkes aynı saatlerde su kullanmaya başlıyor ve dolayısıyla özellikle iklim değişikliklerinin Kastamonu'ya da büyük etkileri oldu. Biz, kış memleketiyiz diyorduk fakat kıştan eser yok. Epeyi bir müddettir bırakın karı, yağmur bile yağmadı. Bu yüzden tabii ki de su seviyemiz çok altlarda şu anda. Bu yüzden yapabileceğimiz en önemli olan suda tasarruftur. Su da tasarruf derken aklınıza ne geliyorsa. Özelikle pandemi sürecinde el kol yıkamaları bir hayli fazla, buna bağlı suyun kullanımı ve herkesi evlerinde olduğu sürede su kullanımı artıyor. Bu suyun çoğunluğunda banyoda, tuvalet ve lavabolar da gidiyor. Hemen hemen herkesin evinde çamaşır makinesi, bulaşık makinesi bulunuyor. Bu yüzden çamaşır ve bulaşıklar çok az suyla yıkanıyor. Ama banyoda ve tuvalette su kullanımı fazla. Ben, kendi evimde gördüm, bir baktım iki tane 5 litrelik pet şişede su var. Hanıma sorduğumda şofbenden sıcak su akana kadar arada akan suyu biriktirip çiçekleri suluyorum dedi. Bu çok önemli. 10 litreden fazla sıcak su gelene kadar akan su. Bu yüzden ufak tefek tedbirlerle hayatımızdaki bazı alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. Bu konuda lütfen hassas olalım. Bu kadar iklim değişikliği ve bu kadar küresel ısınmanın olduğu bir yerde insanlık mutlaka geleceğiyle ilgili kaygılanmalı ve bununla ilgili tedbirleri de almalıdır. İnşallah eski o bol yağışlı dönemleri tekrar görürüz. Çünkü bu kadar iklim değişikliği çok hayır alamet değil" dedi.

Barajlara suyu başka bir yerden taşıma gibi bir şanslarının olmadığını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, "Bu azıcık bir su değil, 1-2 tankerle halledebileceğiniz bir iş değil. Bu şekilde yağmursuz günler bizleri beklediği sürece bu su problemi bizlerin her zaman gündeminde olacak" diye konuştu. - KASTAMONU

Karaçomak Barajı'nda sular çekilince valilik ve belediye tasarrufu uyarısı yaptı
Karaçomak Barajı'nda sular çekilince valilik ve belediye tasarrufu uyarısı yaptı
Karaçomak Barajı'nda sular çekilince valilik ve belediye tasarrufu uyarısı yaptı
Karaçomak Barajı'nda sular çekilince valilik ve belediye tasarrufu uyarısı yaptı
Karaçomak Barajı'nda sular çekilince valilik ve belediye tasarrufu uyarısı yaptı
Karaçomak Barajı'nda sular çekilince valilik ve belediye tasarrufu uyarısı yaptı
Karaçomak Barajı'nda sular çekilince valilik ve belediye tasarrufu uyarısı yaptı
Karaçomak Barajı'nda sular çekilince valilik ve belediye tasarrufu uyarısı yaptı
Karaçomak Barajı'nda sular çekilince valilik ve belediye tasarrufu uyarısı yaptı
Karaçomak Barajı'nda sular çekilince valilik ve belediye tasarrufu uyarısı yaptı
Karaçomak Barajı'nda sular çekilince valilik ve belediye tasarrufu uyarısı yaptı
Karaçomak Barajı'nda sular çekilince valilik ve belediye tasarrufu uyarısı yaptı

Devrekani, Kastamonu, Valilik, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karaçomak Barajı'nda sular çekilince valilik ve belediye tasarrufu uyarısı yaptı - Son Dakika


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