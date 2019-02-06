Son Dakika Haberleri: Karadeniz 5. Kitap Fuarı Etkinlik Programı Açıklandı

Karadeniz 5. Kitap Fuarı Etkinlik Programı Açıklandı

2 saat önce

Karadeniz Kitap Fuarı 5. Yaşında 9 Gün Boyunca Kitapseverleri Ağırlayacak.

Karadeniz 5. Kitap Fuarı Etkinlik Programı Açıklandı, System.String[]

Kuruluşumuz TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile düzenlenen Karadeniz 5. Kitap Fuarı, 16-24 Şubat 2019 tarihleri arasında TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

Karadeniz 5. Kitap Fuarı'nda, aralarında İnci Aral, İlber Ortaylı, Mine Söğüt, Yılmaz Özdil, Ercan Kesal, Sinan Meydan, Akın Birdal, Nazım Alpman, Şükrü Erbaş, İpek Çalışlar, Kahraman Tazeoğlu, Ahmet Şimşirgil, Arif Keskiner, Zeynep Aliye, Koray Avcı Çakman, Aret Vartanyan, Nazlı Karabıyıkoğlu, Mete Yarar, Sevgi Özel, Murat Tavlı, Füsun Çetinel, Bahadır Yenişehirlioğlu, İsmail Saymaz ve Reis Çelik'in de bulunduğu pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak.

KARADENİZ'DE KİTAP DOLU 9 GÜN

Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkıları olan Karadeniz Kitap Fuarı, beşinci yaşında dokuz gün boyunca kitapseverleri ağırlayacak. Fuara 220 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken, fuar süresince panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği düzenlenecektir. Etkinlikler ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacaktır.

Girişin ücretsiz olduğu Karadeniz Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü olan 24 Şubat tarihinde ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

100. YILINDA 19 MAYIS ETKİNLİKLERİ

Kurtuluş mücadelesinin başladığı 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yılı Samsun'da etkinliklerle anılacak. Samsun Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından 16 Şubat Cumartesi günü "19 Mayıs'ın 100. Yılında Atatürk ve Çağdaş Yaşam"; Samsun Kültür ve Sanat Derneği tarafından 18 Şubat Pazartesi günü "100. Yılında Atatürk ve Samsun" etkinliği düzenlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:35 Kaynak: Bültenler

Samsun, Karadeniz, Güncel
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