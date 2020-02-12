Karadeniz'de 5 ilde 314 yerleşim birimine ulaşılamıyor - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'nde 5 ilde 314 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Gümüşhane İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ilçede 10, Köse'de 4, Kürtün'de 28, Şiran'da 21 ve Torul'da 30 olmak üzere 93 köy yolu ulaşıma kapandı.

Okulların tatil edildiği kentte, İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarında çalışma yürütüyor.

Giresun

Giresun'da Alucra'da 1, Çanakçı'da 1, Dereli'de 3, Espiye'de 1, Eynesil'de 6, Görele'de 36, Keşap'ta 2, Tirebolu'da 7 olmak üzere 57 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu

Ordu'da kar yağışı nedeniyle 83 mahalle yolu kapandı. Yolların açılması iç 450 personel, 374 araç ve iş makinesiyle aralıksız çalışıyor.

Elektrik hatlarında meydana gelen arızalardan dolayı 49 mahalleye enerji verilemezken, arızaların giderilmesi için çalışmalar da devam ediyor.

Rize

Rize İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçelerde kapalı bulunan 60 köy yolunda, ekipler karla mücadele çalışması yürütüyor.

Belediye ekipleri ise il ve ilçe merkezlerinde kar birikintilerinin kaldırılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Pazar- Hemşin kara yolunun ikinci kilometresinde ise toprak kayması nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama meydana geldi. Ekiplerin kopan toprak parçalarını temizlemesinin ardından yol yeniden açıldı.

Yetkililer, gün içerisinde hava sıcaklığının yükselmesiyle oluşabilecek çığ ve saçaklardan kar kaymalarına karşı vatandaşları uyardı.

Artvin

Artvin İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçelerde toplam 21 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, söz konusu yolların açılması için aralıksız çalışıyor.

Öte yandan, il ve ilçe belediyeleri kar temizleme çalışmaları ile buzlanmalara karşı yollarda tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Bayburt

Bayburt'ta akşam saatlerinde başlayan ve hızını artıran kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yüksek kesimlerde görülen tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda mahsur kaldı. Erzurum-Bayburt kara yolu Kop Dağı mevkisinde araç geçişleri kontrollü sağlanıyor.

Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, 8 ekiple tuzlama ve temizleme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının Bayburt ve çevresinde etkili olacağını belirterek, sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmasını istedi.

Trabzon

Trabzon'da da karla mücadele ekipleri, il genelinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte hafta sonu başlayan yoğun kar yağışının ardından karla mücadele ekiplerinin, il genelinde cadde, sokak ve kaldırımlarda başlattığı temizleme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İş makineleri aracılığıyla toplanan kar birikintilerinin kamyonlarla şehir dışına taşındığı, çatılarda oluşan ve büyük tehlike yaratan dev buz sarkıtlarının da itfaiye ekiplerince titizlikle temizlendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güneşin yüzünü göstermesiyle eriyen karların oluşturduğu buz sarkıtlarını kıran ekipler, vatandaşlar ve sürücülere rahat bir nefes aldırıyor. Özellikle yüksek katlı binalarda ve vatandaşın yoğun olduğu bölgelerdeki buz sarkıtlarının temizlenmesi için İtfaiye Daire Başkanlığı özel ekip kurarak çalışmalarını yoğunlaştırdı."