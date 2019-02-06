Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de Balıkçı Teknesi Battı: 2 Ölü (2)

Karadeniz'de Balıkçı Teknesi Battı: 2 Ölü (2)

1 saat önce

KAYIP BALIKÇININ CESEDİNE ULAŞILDITeknenin batması sonucu kaybolan balıkçı Hayati Kara'nın da cesedine ulaşıldı.

Karadeniz'de Balıkçı Teknesi Battı: 2 Ölü (2), System.String[]
KAYIP BALIKÇININ CESEDİNE ULAŞILDI

Teknenin batması sonucu kaybolan balıkçı Hayati Kara'nın da cesedine ulaşıldı. Kara'nın cesedi, denize balık avlamak için attıkları ağın içinde balık adamlar tarafından bulundu. Kara'nın cesedi, Sahil Güvenlik botu ile İnebolu Limanı'na getirilip ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayati Kara'nın kardeşi Şeref Kara'nın kıyıya yüzerek kurtulduğu olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:10 Kaynak: DHA

İnebolu Devlet Hastanesi, İnebolu, Güncel
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