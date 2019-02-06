Karadeniz'de Balıkçı Teknesi Battı: 2 Ölü (2)
1 saat önce
KAYIP BALIKÇININ CESEDİNE ULAŞILDITeknenin batması sonucu kaybolan balıkçı Hayati Kara'nın da cesedine ulaşıldı.
KAYIP BALIKÇININ CESEDİNE ULAŞILDI
Teknenin batması sonucu kaybolan balıkçı Hayati Kara'nın da cesedine ulaşıldı. Kara'nın cesedi, denize balık avlamak için attıkları ağın içinde balık adamlar tarafından bulundu. Kara'nın cesedi, Sahil Güvenlik botu ile İnebolu
Limanı'na getirilip ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Hayati Kara'nın kardeşi Şeref Kara'nın kıyıya yüzerek kurtulduğu olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:10 Kaynak: DHA
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