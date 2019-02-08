Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de Batan Teknede Ölen 2 Balıkçı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karadeniz'de Batan Teknede Ölen 2 Balıkçı Son Yolculuğuna Uğurlandı

2 saat önce

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden Murat Azaklıoğlu ve Hayati Kara, son yolculuğuna uğurlandı.

Karadeniz'de Batan Teknede Ölen 2 Balıkçı Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden Murat Azaklıoğlu ve Hayati Kara, son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gün meydana gelen olayda; Şeref Kara, kardeşi Hayati Kara ve Murat Azaklıoğlu, balık avlamak için Özlüce Balıkçı Barınağı'ndan tekne ile denize açıldı. Tekne  Taşburun köyü açıklarında dalga nedeniyle alabora oldu. Şeref Kara, batan tekneden denizdeki karton köpük yardımıyla kıyıya kadar yüzerek kurutulurken, Hayati Kara ve Murat Azaklıoğlu'nun ise cesedine ulaşıldı.

Kara ve Azaklıoğlu'nun cenazeleri otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi. 2 balıkçı için  Özlüce Köyü Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, yakınları ile birlikte İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Abdullah Bora tarafından öğleyin kıldırılan cenaze namazı sonrası Hayati Kara Özlüce Köyü'nde, Murat Azaklıoğlu ise Yunus Köyü'nde topağa verildi.

- Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:58 Kaynak: DHA

Taşburun, İnebolu, Kastamonu, Güncel
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