KARADENİZ'DE KAR ESARETİ; ARAÇLAR KAYBOLDU, EV GİRİŞLERİ KARDAN KAPANDI - Son Dakika

KARADENİZ Bölgesi'nde 5 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 248 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimdeki bazı evlerin girişleri kardan kapanırken, park halindeki araçlar da kar altında kayboldu.

Doğu Karadeniz'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle Ordu'da 178, Rize'de 3, Gümüşhane'de 34, Sinop'ta 30, Samsun'da 3 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının devam ettiği bölgede belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışıyor. Ekipler, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla, oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

ORDU'DA KAR KALINLIĞI YER YER 4 METREYİ BULDU

Ordu'da aralıklarla devam eden kardan en fazla etkilenen ilçelerden Akkuş'ta kar kalınlığı yer yer 4 metreyi buldu. 6 ilçedeki kar yüksekliği 2 metreyi geçti. İl genelindeki ortalama kar kalınlığı ise 190 santim olarak belirlendi. Dün gece etkili olan kar yağışıyla birlikte birçok ilçede cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Park halindeki araçlar ise kar altında kalarak kayboldu. Sabah erken saatlerde araçlarını insan boyunu aşan karın altından kurtarmak isteyen vatandaşlar seferberlik başlattı. Küreklerle ve süpürgelerle araçlarını kardan temizlemeye çalışan vatandaşlar, uzun uğraşlar sonucu araçlarını karın altından kurtarmayı başardı.

EVLERİN KAPILARI DA KARDAN KAPANDI

Ordu'nun Gürgentepe ilçesi Şirinköy Mahallesi'nde de etkili olan kar yağışıyla birlikte bazı evlerin giriş kapıları, kar nedeniyle kapandı. Evlerin girişleri vatandaşlar ve iş makinelerinin yardımıyla açıldı.

BAYBURT'TA BUZ KÜTLELERİNİ KIRMA MESAİSİ

Kar yağışının olumsuz etkilediği illerden olan Bayburta'ta da kar kalınğı 20 santime ulaştı. İl genelinde bir yandan kar temizleme çalışmaları yürütülürken, bir yandan da boyu 1 metreyi aşan buz kütlelerini kırmak için itfaiya ekipleri mesai harcıyor.