Karadeniz'de rahatsızlanan gemi baş mühendisi Giresun'da tedavi altına alındı - Son Dakika

Karadeniz'de Malta bayraklı kuru yük gemisinde kalp krizi geçiren Ukraynalı personel, Giresun'da tedavi altına alındı.

Ukrayna Nikolaev Limanı'ndan Gürcistan'ın Batum Limanı'na seyir halindeki Malta bayraklı "Chelsea-2" adlı kuru yük gemisinde baş mühendis olarak görevli Vladyslav Shuskovskyi, Giresun'un Bulancak ilçesi açıklarında rahatsızlandı.

Bunun üzerine gemi kaptanı, Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından yardım istedi.

Giresun Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı personeli, botla ulaştıkları gemideki Shuskovskyi'yi alarak Giresun Limanı'na getirdi.

Burada bekletilen ambulansta yapılan ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Shuskovskyi, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Giresun açıklarında bekletilen geminin, yeni baş mühendis görevlendirilmesinin ardından Batum'a doğru yola çıkacağı bildirildi.