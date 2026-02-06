Karadeniz Derbisi: Trabzonspor - Samsunspor - Son Dakika
Karadeniz Derbisi: Trabzonspor - Samsunspor

06.02.2026 11:18
Trabzonspor, Samsunspor ile 56. kez karşılaşacak; son 4 maçta galip gelemedi.

Trabzonspor ile Samsunspor, yarın Samsun'da yapacakları maçla Süper Lig'de 56. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 1974-1975 sezonunda lige çıkmasıyla başlayan "Karadeniz derbisinde" daha çok gülen taraf bordo-mavili takım oldu.

Bordo-mavililer, geride kalan 55 lig maçında galibiyetlerde Samsunspor'a karşı 30-13'lük üstünlük sağladı. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un 98 golüne, Samsunspor 49 golle karşılık verdi.

Samsun'da ev sahibi üstün

Rekabette Samsunspor, ev sahibi olduğu maçlarda daha fazla galibiyet aldı.

İki takım arasında Samsun'da oynanan 27 maçta Samsunspor 10 galibiyet, Trabzonspor ise 9 galibiyet elde etti. 8 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

Trabzonspor, son 4 karşılaşmada galip gelemedi

Trabzonspor, Samsunspor ile ligde oynadığı son 4 müsabakadan galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavili takım, söz konusu maçlardan ikişer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, ligde rakibine deplasmanda 2023-2024 sezonunda 3-1, geçen sezon da 2-1 yenildi. Bordo-mavili ekip, Samsunspor ile geçen sezon evinde 2-2, bu sezon da 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA

