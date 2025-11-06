Karadeniz Ereğli'de 18 Mahallenin İmar Revizyonu Onaylandı

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi'nde Balı, Kırmacı ve Süleymanlar mahallelerinden sonra 18 mahallenin daha revizyon imar planı oy çokluğuyla geçti.

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı, AKM Nikah Salonu'nda Belediye Başkanı Halil Posbıyık yönetiminde gerçekleştirilen ikinci oturum ile tamamlandı.

Toplantıda, Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin 2020 yılında 31 mahallede başlattığı revizyon imar planı çalışmasında geçen ay onaylanan üç mahallenin ardından 18 mahallenin daha revizyon imar planı oy çokluğuyla onaylandı.

Halkın uzun süredir beklediği imar revizyonu oylamasında komisyonun tamamladığı Kestaneci, Uzunmehmet, Güldere, Kirmanlı, Akarca, Orhanlar, Murtaza, Korubaşı, Bağlık, Sarıkokmaz, Müftü, Uzunçayır, Kocaali, Belen, Belen Yenimahalle, Ömerli, Ören (bir bölümü) ve Kepez (bir bölümü) mahallelerinin revizyon imar planına Posbıyık ile CHP Belediye Meclis Üyeleri Cengiz Güneş, Tasin Tanyıldız, Mert Buğra Özaydın, Çetin Yiğit, Nurullah Özdemir, Nesimi İlik, Koray İşeri, Kadir Tekin, Gökhan Günay, Batuhan Günce, Yaşare Aydın, Erkan Mutlu, Evrim Balbaloğlu ve AK Parti İmar Komisyonu Üyeleri Tahsin Duru, Mahmut Doğan ile Naci Yalçınkaya ve Sabri Biçer 'Evet' oyu verirken; 2024 seçimlerinde Posbıyık'ın listesinden meclis üyeliğine seçilen ve CHP'den istifa eden meclis üyeleri Yakup Şekip Okumuşoğlu, Murat Gürdal, Naile Bingöl, Yıldıray Arslan, Mehmet Erdinç Sarmısak, Muharrem Sağlam, Ayhan Deniz ile AK Parti Meclis Üyeleri Ceyda Keleş, Ahmet İzmirli, Havva Çift, Fadime Doğru, Yahya Çakır ve İyi Parti üyesi Serkan Günaydın 'Hayır' oyu verdi.

Bağımsız meclis üyesi Murat Yüce, meclis toplantısına mazeret dilekçesi sundu.

Toplantıda, önceki meclis toplantısında kabul edilen Balı, Kırmacı ve Süleymanlar mahallesi revizyon imar planı çalışmasına yapılan itirazlar tek tek görüşüldü.

Posbıyık, meclis toplantısı devam ederken önerge vermek isteyen Okumuşoğlu'na, "Her şeye 'Hayır, hayır, hayır' diyorsun. Burası mahkeme salonu değil. O kadarı zaman yanımda kaldın öğretemedim bu işi sana. Önerge meclis açılmadan verilir. Halkın sorunlarından haberiniz yok, her şeye hayır diyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.

Köseler, Hamzafakıhlı, Kavaklık, Kışla, Kıyıcak, Bölücek, Dağlar, Elmatepe, Göktepe, Topçalı ile Ören ve Kepez mahallelerinin bir bölümü için revizyon imar planı çalışmaları ise devam ediyor.