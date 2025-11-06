Karadeniz Ereğli'de 18 Mahallenin İmar Revizyonu Onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karadeniz Ereğli'de 18 Mahallenin İmar Revizyonu Onaylandı

06.11.2025 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi, 18 mahallenin revizyon imar planını oy çokluğuyla onayladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2020 yılında başlatılan revizyon planı kapsamında daha önce onaylanan Balı, Kırmacı ve Süleymanlar mahallelerinin ardından, Kestaneci, Uzunmehmet, Güldere ve diğer mahallelerin planları oylamadan geçti. Dört mahalle için halen itirazlar görüşülürken, bazı mahallelerdeki revizyon çalışmalarına devam ediliyor.

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi'nde Balı, Kırmacı ve Süleymanlar mahallelerinden sonra 18 mahallenin daha revizyon imar planı oy çokluğuyla geçti.

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı, AKM Nikah Salonu'nda Belediye Başkanı Halil Posbıyık yönetiminde gerçekleştirilen ikinci oturum ile tamamlandı.

Toplantıda, Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin 2020 yılında 31 mahallede başlattığı revizyon imar planı çalışmasında geçen ay onaylanan üç mahallenin ardından 18 mahallenin daha revizyon imar planı oy çokluğuyla onaylandı.

Halkın uzun süredir beklediği imar revizyonu oylamasında komisyonun tamamladığı Kestaneci, Uzunmehmet, Güldere, Kirmanlı, Akarca, Orhanlar, Murtaza, Korubaşı, Bağlık, Sarıkokmaz, Müftü, Uzunçayır, Kocaali, Belen, Belen Yenimahalle, Ömerli, Ören (bir bölümü) ve Kepez (bir bölümü) mahallelerinin revizyon imar planına Posbıyık ile CHP Belediye Meclis Üyeleri Cengiz Güneş, Tasin Tanyıldız, Mert Buğra Özaydın, Çetin Yiğit, Nurullah Özdemir, Nesimi İlik, Koray İşeri, Kadir Tekin, Gökhan Günay, Batuhan Günce, Yaşare Aydın, Erkan Mutlu, Evrim Balbaloğlu ve AK Parti İmar Komisyonu Üyeleri Tahsin Duru, Mahmut Doğan ile Naci Yalçınkaya ve Sabri Biçer 'Evet' oyu verirken; 2024 seçimlerinde Posbıyık'ın listesinden meclis üyeliğine seçilen ve CHP'den istifa eden meclis üyeleri Yakup Şekip Okumuşoğlu, Murat Gürdal, Naile Bingöl, Yıldıray Arslan, Mehmet Erdinç Sarmısak, Muharrem Sağlam, Ayhan Deniz ile AK Parti Meclis Üyeleri Ceyda Keleş, Ahmet İzmirli, Havva Çift, Fadime Doğru, Yahya Çakır ve İyi Parti üyesi Serkan Günaydın 'Hayır' oyu verdi.

Bağımsız meclis üyesi Murat Yüce, meclis toplantısına mazeret dilekçesi sundu.

Toplantıda, önceki meclis toplantısında kabul edilen Balı, Kırmacı ve Süleymanlar mahallesi revizyon imar planı çalışmasına yapılan itirazlar tek tek görüşüldü.

Posbıyık, meclis toplantısı devam ederken önerge vermek isteyen Okumuşoğlu'na, "Her şeye 'Hayır, hayır, hayır' diyorsun. Burası mahkeme salonu değil. O kadarı zaman yanımda kaldın öğretemedim bu işi sana. Önerge meclis açılmadan verilir. Halkın sorunlarından haberiniz yok, her şeye hayır diyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.

Köseler, Hamzafakıhlı, Kavaklık, Kışla, Kıyıcak, Bölücek, Dağlar, Elmatepe, Göktepe, Topçalı ile Ören ve Kepez mahallelerinin bir bölümü için revizyon imar planı çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Halil Posbıyık, Karadeniz, belediye, Ereğli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli'de 18 Mahallenin İmar Revizyonu Onaylandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan’da katliam gibi tren kazası: 11 ölü, 20 yaralı Hindistan'da katliam gibi tren kazası: 11 ölü, 20 yaralı
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı
Zihinsel engelli genç bıçakla vatandaşlara saldırdı Zihinsel engelli genç bıçakla vatandaşlara saldırdı
Ahmet Özer’e ’rüşvet almak’ suçlamasından takipsizlik kararı Ahmet Özer'e 'rüşvet almak' suçlamasından takipsizlik kararı
Ajax, Galatasaray’ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Ordu’da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

13:53
Herkes ters köşe oldu Fenerbahçe’de bomba Jhon Duran kararı
Herkes ters köşe oldu! Fenerbahçe'de bomba Jhon Duran kararı
13:51
Türkiye Basın Federasyonu, İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ı ziyaret etti
Türkiye Basın Federasyonu, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı ziyaret etti
13:26
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
13:15
Onur Air resmen iflas etti 5 yıldaki tüm finansal işlemleri inceleme altında
Onur Air resmen iflas etti! 5 yıldaki tüm finansal işlemleri inceleme altında
12:34
Bakan Şimşek işareti verdi İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı
12:29
Suriyeli askeri öğrenciler TSK’da mı görev alacak Tartışma yaratan iddiaya yanıt
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da mı görev alacak? Tartışma yaratan iddiaya yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2025 14:17:04. #7.13#
SON DAKİKA: Karadeniz Ereğli'de 18 Mahallenin İmar Revizyonu Onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.