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Karadeniz için sel uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir - Son Dakika

Karadeniz için sel uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir

02.09.2021 11:36

Karadeniz'de geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketi sonrası Meteoroloji'nin yanı sıra Prof. Dr. Orhan Şen'den de uyarı geldi. Zonguldak, Düzce, Bartın, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'da şiddetli yağışların etkili olacağını söyleyen Şen, "Rize ve Artvin'de ise yağışlar 100 kilogramın üstüne çıkacak ki bu afet demek. Yüksek yerlere çıkmak gerek" ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji'den ise dün Batı Karadeniz için sel uyarısı geldi. Yapılan açıklamada, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak yağış beklendiği belirtilerek su baskını ve yıldırımın beklendiği ifade edildi.

5 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞLAR

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den ise Karadeniz'in geneli için bir uyarı geldi. Yağışların hortumlara neden olabileceğini de belirten Şen, Zonguldak, Düzce, Bartın, Samsun ve Ordu civarlarında yağışların kuvvetli olup saatte 50 kilograma kadar çıkabileceğini belirtti.

"RİZE VE ARTVİN'DE YAĞIŞLAR AFETE NEDEN OLABİLİR"

Giresun ve Trabzon için ise yağışların saatte 100 kilograma kadar ulaşabileceğini söyleyen Şen, "Rize ve Artvin de yağışlar 100 kilogramın da üzerine çıkacak. Bu ise afet demek" dedi.

"YÜKSEK YERLERE ÇIKILMALI"

Sellerin dere taşkınlarından kaynaklandığını söyleyen Şen, "İkinci bir uyarım da Sinop çevresinde yaşanacak şiddetli rüzgar için. Doğu Anadolu'da da kuvvetli rüzgarlar bugün ve yarın etkili olacak. Mutlaka tedbir alınmalı ve yükseklere çıkılmalı" sözlerine yer verdi.

ONLARCA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Karadeniz, temmuz ayından bu yana yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle felaketi yaşıyor. Temmuz ayında Doğu Karadeniz'de 2 hafta arayla yaşanan sel felaketi yaşanırken, Ağustos ayının başında ise Batı Karadeniz'deki yağışlar hayatı felç etti. Afet nedeniyle onlarca insan yaşamını yitirdi, yüzlerce insan ise evlerinden oldu.

Karadeniz için sel uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir

Karadeniz, Artvin, Rize, Sel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz için sel uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir - Son Dakika


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