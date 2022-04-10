Karadeniz'in doğa harikası menderesleri ziyaretçilerini eşsiz manzarasıyla karşılıyor - Son Dakika
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Karadeniz'in doğa harikası menderesleri ziyaretçilerini eşsiz manzarasıyla karşılıyor

10.04.2022 11:54

Doğa harikası menderesleri ve yayla gölünün yer aldığı Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası, ilkbaharın gelmesiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Doğa harikası menderesleri ve yayla gölünün yer aldığı Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası, ilkbaharın gelmesiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Aybastı ilçesinde menderesleri ile ünlü 1500 rakımlı Perşembe Yaylası, her mevsim ziyaretçilerini, temiz havası ve eşsiz manzarasıyla karşılıyor.

Mart ayında etkili olan yağışların ardından kar altında kalan yayla, havanın mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla yeşil örtüsünü gün yüzüne çıkardı.

Ramazan ayında genellikle çevre illerden gelenleri ağırlayan yayla, mendereslerden akan suyun sesinin yanı sıra kuş sesleriyle de ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

"Yayla ve menderesler insanlar için büyük bir nimet"

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinden yaylaya gelen Ertuğrul Koç, AA muhabirine, yaylada ve mendereslerde su seviyesinin bu kadar yükselmesine ilk kez şahit olduğunu belirterek, "Su çok olmasına rağmen buraya, kendine has güzellikler sunuyor." dedi.

Gerek piknik yapmak gerekse kamp kurmak için yaz kış demeden her fırsatta buraya geldiğini anlatan Koç, şunları söyledi:

"Yaylalarımız birbirine çok yakın. Aynı zamanda tura çıkan turistleri evimde misafir ediyorum ve onları burada ağırlıyorum. Onlar bölgeye geldiklerinde ilk işimiz doğa harikası alanları gezdirmek oluyor. Onların buraya gelmesi için de tavsiyelerde bulunuyorum. Şu ortam başka hiçbir yerde bulunmaz. Onun için buraya gelen herkesten yaylanın değerini bilmesini ve çevreyi kirletmemesini istiyorum. Yayla ve menderesler insanlar için büyük bir nimet."

"Konuşmak pek işe yaramıyor, burayı yaşamak gerekiyor"

Arkadaşlarıyla mendereslerin bulunduğu bölgede zaman geçiren Hakan Ateş de doğayı çok sevdiğini, Perşembe Yaylası ve mendereslerini gezdiğinde geri dönmek istemediğini söyledi.

Yayla ve mendereslerin insanlara huzur ve mutluluk verdiğini belirten Ateş, "Burada konuşmak pek işe yaramıyor, burayı yaşamak gerekiyor. Yakın zamanda bir arkadaşımla daha yine buraya gelmiştim. Buraya gelen diğer arkadaşlarımız da ziyaretleri sonrasında ileriye dönük olarak burayla ilgili plan yapıyorlar. Doğayı seven insanlar için burası çok güzel." dedi.

Melih Koç ise yaylada bulunmaktan dolayı keyif aldıklarını ve eğlenceli saatler geçirdiklerini vurguladı.

Daha önce menderesin üzerindeki bir köprüde fotoğraf çektirdiğini ifade eden Koç, "Şimdi su altında kaldığını görünce şaşırdım. Yaz, kış demeden buranın tadını çıkarıyoruz. Menderesleri gören ve duyan farklı illerden gelen arkadaşlarımız da oluyor. Onları da en iyi şekilde burada ağırlayıp iyi zaman geçirmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

Karadeniz'in doğa harikası menderesleri ziyaretçilerini eşsiz manzarasıyla karşılıyor
Karadeniz'in doğa harikası menderesleri ziyaretçilerini eşsiz manzarasıyla karşılıyor
Karadeniz'in doğa harikası menderesleri ziyaretçilerini eşsiz manzarasıyla karşılıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'in doğa harikası menderesleri ziyaretçilerini eşsiz manzarasıyla karşılıyor - Son Dakika


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