'Karadeniz'in Kapadokya'sı' ilgi görüyor - Son Dakika

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde yer alan ve ladin ağaçlarıyla kaplı ormanın içerisinden yükselen peribacalarını andıran kayalar ilgi çekiyor. Bölge halkı tarafından 'Karadeniz'in Kapadokya'sı olarak anılan alanın, turizme kazandırılması isteniyor.

Şavşat'a bağlı Meşeli köyünde yer alan peribacaları, yıllar önce ormanlık alanda meydana gelen heyelan sonucu oluştu. Ormanlık alanın içerisinden ilerleyerek varılan peri bacalarını andıran kayalar, uçurumun kenarında yer alıyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıkta yer alan Karagöl Tabiat Parkı'na 15 dakika yürüme mesafesinde olan ve yemyeşil bir doğanın içinden yükselen kayalar, görüntüsüyle ilgi çekiyor. Karadeniz'in Kapadokya'sı olarak anılan bölge, son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin de gözdesi oldu. Meşeli köyündeki kayalar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Bölgenin turizme kazandırılması isteniyor.