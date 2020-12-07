'Karadeniz'in Kapadokya'sı' ilgi görüyor - Son Dakika

'Karadeniz'in Kapadokya'sı' ilgi görüyor

07.12.2020 09:11
'Karadeniz'in Kapadokya'sı' ilgi görüyor, System.String[]

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde yer alan ve ladin ağaçlarıyla kaplı ormanın içerisinden yükselen peribacalarını andıran kayalar ilgi çekiyor.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde yer alan ve ladin ağaçlarıyla kaplı ormanın içerisinden yükselen peribacalarını andıran kayalar ilgi çekiyor. Bölge halkı tarafından 'Karadeniz'in Kapadokya'sı olarak anılan alanın, turizme kazandırılması isteniyor.

Şavşat'a bağlı Meşeli köyünde yer alan peribacaları, yıllar önce ormanlık alanda meydana gelen heyelan sonucu oluştu. Ormanlık alanın içerisinden ilerleyerek varılan peri bacalarını andıran kayalar, uçurumun kenarında yer alıyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıkta yer alan Karagöl Tabiat Parkı'na 15 dakika yürüme mesafesinde olan ve yemyeşil bir doğanın içinden yükselen kayalar, görüntüsüyle ilgi çekiyor. Karadeniz'in Kapadokya'sı olarak anılan bölge, son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin de gözdesi oldu. Meşeli köyündeki kayalar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Bölgenin turizme kazandırılması isteniyor.

'MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER'Meşeli köyünde yaşayan tur rehberi Cihat Küçükaltun, "Şavşat'taki peri bacalarını, tur rotamıza ekledik. Çocukluğumuzdan beri bölgede bu oluşumların olduğunu biliyorduk, şimdi de turistlerin tanımasını sağlıyoruz. Bu alanın fotoğraflarını çekip, sosyal medyada da tanıtımını yapıyoruz. Peribacalarına ulaşım için tabelalar koyduk. Bir yanınızda peri bacaları bir yanınızda yemyeşil bir doğa, o nedenle mutlaka görülmesi gereken bir yer. Özellikle sonbaharda renk cümbüşü oluyor, fotoğraf tutkunları da sık sık geliyor" dedi.'MUHTEŞEM BİR DOĞASI VE MANZARASI VAR'Şavşatlı iş insanı Fatma Bilgin Başol da, "Özellikle birkaç senedir çevremdeki insanlara buraları anlatıp, Şavşat'a gelmelerini sağlıyorum. Burası gerçekten çok güzel ve herkesin gelip görmesi gerekiyor. Büyüklerimiz bu alanın 1960'lı yıllarda oluştuğunu söylüyor. Muhteşem bir doğası ve manzarası var. Yeni keşfedilmiş ve herkesin görmesi gereken bir yer" diye konuştu.'ALANDA ÇALIŞMA YAPILMASI GEREKİYOR'Peribacalarını gezmeye gelen Orhan Yavuz ise, "Orman alanında oluşan peri bacaları gerçekten çok güzel. 1960'lı yılların başında oluştuğu tahmin ediliyor. Meydana gelen heyelanın ardından bu şekiller oluşmuş. Bölgede hala heyelan riski var. O nedenle yetkililerin bu alanda çalışma yapması gerekiyor. Görsel olarak çok güzel bir yer ve değerlendirilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

'Karadeniz'in Kapadokya'sı' ilgi görüyor
'Karadeniz'in Kapadokya'sı' ilgi görüyor
'Karadeniz'in Kapadokya'sı' ilgi görüyor
'Karadeniz'in Kapadokya'sı' ilgi görüyor
'Karadeniz'in Kapadokya'sı' ilgi görüyor
'Karadeniz'in Kapadokya'sı' ilgi görüyor
'Karadeniz'in Kapadokya'sı' ilgi görüyor
'Karadeniz'in Kapadokya'sı' ilgi görüyor
'Karadeniz'in Kapadokya'sı' ilgi görüyor
'Karadeniz'in Kapadokya'sı' ilgi görüyor
'Karadeniz'in Kapadokya'sı' ilgi görüyor
'Karadeniz'in Kapadokya'sı' ilgi görüyor
'Karadeniz'in Kapadokya'sı' ilgi görüyor
'Karadeniz'in Kapadokya'sı' ilgi görüyor
'Karadeniz'in Kapadokya'sı' ilgi görüyor

Karadeniz, Kapadokya, Heyelan, Şavşat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Karadeniz'in Kapadokya'sı' ilgi görüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kendisini 9 yerinden bıçaklayıp pompalıyla vuran eşini affeden kadın: Çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi Kendine "Mesih" diyen Hasan Mezarcı'dan öldüğü yönündeki iddialara yanıt: Mesihler ölmez AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı Genco Özak, "Kulkan Erdenet" karakteriyle Çukur dizisine dahil oluyor Bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüs yüzünden yaşamını yitirdi Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı DSÖ'den Türkiye'deki koronavirüs durumunun değerlendirildiği röportaja ilişkin açıklama: Yanlış yorumlandı
Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı         
08:58
Evinde çıkan yangını çaresiz gözlerle izledi! Evinde çıkan yangını çaresiz gözlerle izledi! "Canımızdan kıymetli değil" diyerek şükretti         
08:33
Şehirler arası yolculuk pahalıya patladı: Kısıtlamada yakalanan gruba 40 bin lira ceza Şehirler arası yolculuk pahalıya patladı: Kısıtlamada yakalanan gruba 40 bin lira ceza         
08:06
Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan'dan küstah sözler: Türkiye karşıtı cephe oluşturacağız Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan'dan küstah sözler: Türkiye karşıtı cephe oluşturacağız         
07:33
Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı         
04:05
Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı         
23:48
Emre Belözoğlu'ndan hakem isyanı: Herkes bunu bilsin, mevcut durumdan çok rahatsızız Emre Belözoğlu'ndan hakem isyanı: Herkes bunu bilsin, mevcut durumdan çok rahatsızız         
22:36
Denizli maçına damga vuran Altay'dan hakem Ali Palabıyık'a: Kırmızı kart verdin, yetmiyor mu? Denizli maçına damga vuran Altay'dan hakem Ali Palabıyık'a: Kırmızı kart verdin, yetmiyor mu?         
21:30
Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı         
18:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz         
18:27
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı? Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı?         
16:40
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 09:26:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Karadeniz'in Kapadokya'sı' ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei