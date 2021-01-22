Karadenizli kız kardeşler baba mesleği balıkçılıkta iddialı - Son Dakika

Karadenizli kız kardeşler baba mesleği balıkçılıkta iddialı

22.01.2021 11:49
Karadenizli kız kardeşler baba mesleği balıkçılıkta iddialı, System.String[]

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan üniversite mezunu Kübra ve kardeşi Melda Çelenk, çevrelerindekilerin "erkek işi" sözlerine aldırmadan baba mesleği balıkçılığı açtıkları 20 metrekarelik dükkanda 2 aydır sürdürüyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan üniversite mezunu Kübra ve kardeşi Melda Çelenk, çevrelerindekilerin "erkek işi" sözlerine aldırmadan baba mesleği balıkçılığı açtıkları 20 metrekarelik dükkanda 2 aydır sürdürüyor.

26 yaşındaki Kübra Çelenk Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2018'de, 25 yaşındaki kardeşi Melda Çelenk ise aynı üniversitenin Moda Tasarımı Bölümünden 2015'te mezun oldu.

Üniversite eğitimlerinin ardından memleketlerine dönerek Arhavi'deki aileleriyle yaşamaya başlayan Çelenk kardeşler, iş kurmak için babalarından yardım istedi.

Ailesinin geçimini yaklaşık 20 yıldır Kemalpaşa ilçesindeki dükkanında balık satarak sağlayan baba İsmail Hakkı Çelenk, kızlarına iş yeri açmaları için maddi destekte bulundu.

Bunun üzerine Çelenk kardeşler, yaklaşık 2 ay önce Arhavi'deki Musazade Mahallesi'nde 20 metrekarelik balıkçı dükkanı açarak baba mesleğini yapmaya başladı.

Kübra Çelenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteyi bitirdikten sonra kendisine uygun bir iş bulamadığını bu nedenle kız kardeşiyle iş yeri açmaya karar verdiklerini söyledi.

Bu isteklerini babalarına anlatınca babalarının "Balıkçı dükkanı açsam çalışır mısınız?" diye sorduğunu anlatan Çelenk, "Kabul ettik. Babamızın bilgi birikimi, tecrübesi ve az bir sermayeyle mütevazi bir balıkçı dükkanı açtık. Biz kadınlar istersek her işin üstesinden gelebiliriz." dedi.

Kazandığı parayla kendilerini büyütüp okutan babalarının mesleğini bir gün yapacağının aklının ucundan geçmediğini aktaran Çelenk, yaptığı işten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Satışlarımız gayet iyi"

Müşterilerinden olumlu tepkiler aldıklarını kaydeden Çelenk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balıkçı dükkanında kadın gören müşterilerimiz ilk günlerde çok şaşırdılar. Zamanla bize alıştılar. Müşterilerimiz, balıklarını temiz bir ortamda satın almanın mutluluğunu yaşadıklarını söylüyorlar. Bu da bizleri oldukça motive ediyor ve işimizi daha da severek yapıyoruz. İşlerimizden memnunuz. Satışlarımız gayet iyi. Artık ekmeğimizi balıktan çıkartıyoruz. Baba mesleğini yapmanın da ayrıca gururunu yaşıyoruz."

Melda Çelenk ise çevrelerindeki bazı kişilerin "Balıkçılık erkek işi, kadınlar yapamaz." şeklindeki sözlerine kulak asmadıklarını belirterek, "Balıkçı dükkanı açarak iş hayatına atılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Balıkları ellerimizle hijyen şartlarına uygun olarak temizleyip müşterilerimize sunuyoruz. Üniversite mezunu olduğumuzu öğrenenler şaşırsa da biz işimizi severek yapıyoruz." diye konuştu.

Müşterilerden Ömer Bodur ise ilk kez ilçede kadın balıkçı gördüğünü ve şaşkınlığını gizleyemediğini dile getirerek, "Günlük taze balık satıyorlar. Evimin balık ihtiyacını girişimci kız kardeşlerden temin ediyorum. Hem de onlara maddi anlamda destek oluyorum. Kendilerini medeni cesaretlerinden dolayı kutluyorum. Hayırlı ve bol kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Kübra Özdemir ise Karadenizli olarak balığı çok sevdiğini ve haftada en az iki gün balık satın aldığını anlattı.

Özdemir, "Bir kadını balık tezgahında görmek beni çok mutlu etti. Gönül rahatlığıyla, temizliğine güvenerek alabiliyorum. İlçede balığa kadın eli değdi." dedi.

Giresun Üniversitesi, Üniversite, Artvin, Çelenk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Karadenizli kız kardeşler baba mesleği balıkçılıkta iddialı - Son Dakika


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