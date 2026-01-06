Karagümrük, Ahmed Traore ile Anlaştı

SÜPER Lig ekiplerinden Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, 18 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Ahmed Traore ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 18 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Ahmed Traore ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ahmed Traore'ye ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi