Spor

Karagümrük, Antalyaspor'u 1-0 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

07.02.2026 17:40
Fatih Karagümrük, Serginho'nun golüyle Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 12'ye çıkardı.

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karagümrük'e 3 puanı getiren golü Sérgio Antonio da Luiz Junior (Serginho) kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'la karşılaştı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 5. dakikada Serginho kaydetti. Karagümrük aldığı galibiyetle puanını 12'ye yükselterek ligin son sırasında yer alıyor. Antalyaspor ise 20 puanda kaldı.

Kaynak: ANKA

19:01
