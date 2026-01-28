Karagümrük, Shavy Babicka\'yı Kiralayarak Güçlendi

Fatih Karagümrük, Sırp ekibi Kızılyıldız'ın Gabonlu futbolcusu Shavy Babicka'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük'ten konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Kızılyıldız'ın sağ kanat oyuncusu Shavy Babicka ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Aris Limassol ve Toulouse formaları giyen oyuncumuz, Gabon Milli Takımı'nda da 20 maçta 3 gole imza atmıştır. Shavy Babicka'ya ailemize hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Babicka, bu sezon Kızılyıldız formasıyla 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 2'si de Sırbistan Ligi'nde olmak üzere toplam 6 maçta görev aldı ve gol ya da asist katkısı yapamadı. - İSTANBUL