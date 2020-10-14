Karagümrük'te hazırlıklar sürüyor

Süper Lig'in 5. haftasında ezeli rakibi Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek olan Karagümrük, bu maçın hazırlıklarını tam kadro olarak gerçekleştirdi.

Olimpiyat Stadı'nın yanında bulunan atletizm sahasında çalışmalarını sürdüren Karagümrük, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Şenol Can yönetiminde tam kadro olarak yapılan antrenman kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. İdman öncesinde oyuncularına kısa bir konuşma yapan Teknik Direktör Şenol Can, "Pazar günü saat 16.00'da maçımızı Kadıköy'de oynayacağız. En son maçımıza da bu statta çıkmıştık. Odaklanmamız gerekiyor. Bizim için çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Derbi maçımız var. Buna göre odaklanmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı. Kondisyon ve pas çalışması yapan futbolcular, taktik idmanla çalışmayı tamamladı. Pazar günü saat 16.00'da Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek olan kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

(İHA)