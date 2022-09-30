KARAİSMAİLOĞLU'NDAN PENDİK-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METRO HATTINDA İNCELEME 2 - Son Dakika
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KARAİSMAİLOĞLU'NDAN PENDİK-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METRO HATTINDA İNCELEME 2

30.09.2022 11:53

Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, 2 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, 2 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Açılış öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu metro hattında incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, 'Hattın faaliyete başlamasıyla İstanbul-Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Pendik -Tavşantepe'ye 10 dakikada, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 12 dakikada, Kadıköy'e 45 dakikada ulaşmak mümkün olacak" dedi.

Pendik- Tavşantepe metro istasyonundan başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşan 5 duraklık 7,4 kilometre

uzunluğunda hattın açılmasına saatler kaldı. Pendik- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, 2 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Açılış öncesinde ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Metro istasyonunda incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu incelemelerinin ardından çalışmalardaki son durumu basın mensuplarıyla paylaştı.

'103,3 KM'LİK 7 HATTA İSTANBUL İÇİN 7/24 ÇALIŞIYORUZ"

Karaismailoğlu pandemi döneminde dünyada, üretimlerin, yatırımların durduğunu belirterek 'Türkiye'nin yarınlarına yaptığı çok önemli bir yatırımı daha halkımıza sunmak için iki günümüz kaldı. Bu muhteşem projeyi İstanbul'a, İstanbullu'ya kazandırmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi, raylı sistem hatlarının yaygınlaşması, özellikle büyük şehirlerdeki artan nüfus ve araç sayısıyla yoğunlaşan trafik sıkışıklığını azaltmanın en önemli yolu. Bunun bilinciyle, bakanlık olarak vatandaşlarımızın hayatının kolaylaşması, işlerine, ailelerine hızla kavuşabilmeleri, konforlu bir ulaşım için çok önemli altyapı projelerini hayata geçirdik. Ülkemiz genelinde 12 ilimizde 811,4 km şehir içi raylı sistem hattı işletme altındadır. Dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbul'u modern raylı sistem ağlarıyla baştan başa donatıyoruz. İstanbul'da an itibariyle Gayrettepe-Kağıthane-Eyüpsultan- İstanbul Havalimanı, Başakşehir-Çam Sakura- Kayaşehir, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Ferah Mahallesi- Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Bakırköy-Bahçelievler-Güngoren-Kirazlı Metro Hattı ile açılışını pazar günü hep birlikte ve gururla yapacağımız Pendik- Tavşantepe -Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın da dahil olduğu, 103,3 km'lik 7 hatta İstanbul için 7/24 çalışıyoruz" diye konuştu.

'GÜNLÜK 1 MİLYON 200 BİN YOLCUYA HİZMET VEREBİLECEK"

Bakan Karaismailoğlu, 'Bildiğiniz gibi, eser siyasetimizin değerli parçalarından ve asrın en önemli projelerinden biri olan Marmaray ile Levent-Hisarüstü Metrosu'nun uzunluğu 80 kilometredir. Şu an İstanbul'un işletmede olan raylı sistem ağı 263 kilometredir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 366,3 kilometreye yükselecek. 366 kilometre raylı sistemin tamamı AK Partili yönetimler tarafından yapımı tamamlanıp hizmete sunulmuş olacaktır. Günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip metro hattımızın açılışı için artık günleri değil saatleri geriye sayıyoruz. Son 48 saatin içerisindeyiz. Dünyanın en önemli havalimanlarından olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na raylı sistem bağlantısı sağlayarak, bu alana ulaşımda hizmeti, konforu, güvenliği arttırıyoruz. Pendik Tavşantepe'den başlayıp Fevzi Çakmak, Şeyhli, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşan hattımız 7,4 kilometre uzunluğundadır. Artık, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, Kadıköy-Kartal- Kaynarca Metro Hattının devamında doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Pendik'teki yoğun yolculuk hareketinin olduğu mahalleler de metroya kavuşacak. Şeyhli, Yayalar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahalleleri metro konforuyla buluşuyor. Hattın faaliyete başlamasıyla İstanbul-Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan; Pendik Tavşantepe'ye 10 dakikada, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 12 dakikada, Kadıköy'e 45 dakikada ulaşmak mümkün olacak. 2 Ekim'de, Kadıköy - Pendik Metro Hattı'nın devamı niteliğindeki, Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattını sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapıyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

Sabiha Gökçen, İstanbul, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARAİSMAİLOĞLU'NDAN PENDİK-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METRO HATTINDA İNCELEME 2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: KARAİSMAİLOĞLU'NDAN PENDİK-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METRO HATTINDA İNCELEME 2 - Son Dakika
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